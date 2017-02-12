Niğde Belediyespor-Bugsaşspor: 0-0

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, ()
STAT: 5 Şubat Stadyumu
HAKEMLER; Yavuz Çetin (xx), Muharrem Güzel (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- Mustafa (xx), Hakan (xx), Taner (xx) (Dk.58 İsmet x), Semih (xx), Emin (xx), Uğur (xx) (Dk.82 Mustafa Cevret), Alper (xx), Caner (xx), Gökhan (xx) (Dk.75 Ufuk (x), İbrahim (xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx)- Cebrail (xx), Mahmut (xx), Murat (xx), Doğan (xx), Raşit (xx), Ömer (xx), Mikail (xx), Okan (xx) (Dk.77 Selman x), Arif (xx) (Dk.57 Mustafa x), Şahin (xx) (Dk.87 Emre Torun)
SARI KARTLAR: Gökhan (Niğde Belediyespor), Cebrail, Okan, Şahin , Oğuz ,Murat (Bugsaşspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Belediyespor sahasında, Bugsaşspor ile 0-0 berabere kaldı.
FOTOGRAF
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, ()