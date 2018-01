Niğde Belediyespor - Bandırmaspor: 2-1

Ali KADI/NİĞDE,()

STAT: Niğde 5 Şubat

Hakem: Davut Dakul Çelik (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx), Caner Eroğlu (xxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xxx)- Seçkin Getbay (xxx), Emre Öztürk (xxx)(Dk.85 Mehmet Fevzi Yıldırım x), Hakan Çevik (xxx), Tunç Murat Behram (xxx), Volkan Özcan (xxx), Sefa Aksoy (xxx)(Dk.80 Uğur Ayhan x), Ömürcan Yıldırımlı (xxx)(Dk.71 Mehmet Gürkan Öztürk x), Cabir Coşar (xxx), Taner Yılmaz (xxx), Volkan Geyik (xxx)

BANDIRMASPOR: Oğulcan Şahin (xx)- Erdi Öner (xx)(Dk.74 Bahri Can Avcı x), Birhan Vatansever (xxx), Özgür Çelik (xxx), Erhan Şentürk (xxx), Berkay Can Değirmencioğlu (xxx), Hüseyin Altuğ Taş (xxx), Mehmet Gülmez (xxx)(Dk.46 Feyyaz Aydil x), Yunus Özdemir (xx)(Dk.46 Mertcan Çam x), Oğuzhan Kayar (xxx), Ali Türkan (xx)

GOLLER: Dk.4 ve Dk.8 Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor), Dk.90 Erhan Şentürk (Bandırmaspor),

SARI KARTLAR: Volkan Özcan, (Niğde Belediyespor) Berkay Can Değirmencioğlu, Birhan Vatansever (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti.

İki takım futbolcuları karşılaşmaya 'Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız' yazılı pankartla çıktı.

