Niğde Anadolu FK - Sarıyer: 0-1

Ali KADI / NİĞDE ()
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Cihan Aydın(xx), Murat Taşçınar (xx), Çağlar Öztürk (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx), Onur Taha Takır (xx), Yusuf Yalçın Aslan (xx), Kahraman Demirtaş (xx), Mustafa Hakkı Peker (xx) , Egehan Gök (xx), Emirhan Özyaşar (xx), İzlem Anıl Balakkız (xx) (Dk. 87 Süleyman Güneş(x), Berkay Görmez (xx) (Dk. 84 Enis Durak (x), Musa Caner Aktaş (xx), Fatih Aktay (xx)
SARIYER: Ali Türkan (xx), Mert Kula (xx), Feyyaz Bele (xx), Yaser Yıldız (xx) (Dk. 46 Hakkı Şimşek (x), Alim Harlak (xx) (Dk. 69 Serkan Balcı (x), Özgür Çelik (xx), Ali Kucik (xxx), Hüseyin Bak (xx), Samet Katanalp (xx) (Dk. 87 Doğukan Emeksiz (x), Ozan Solak, Adem Koçak
GOL: Dk. 81 Ali Kucik (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK) - Samet Katanalp, Hüseyin Bak (Sarıyer)
Niğde Anadolu FK, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta maçında konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 yenildi.
FOTOĞRAFLI