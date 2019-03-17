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Niğde Anadolu FK - Gümüşhanespor:0-3

Ali KADI/NİĞDE,() STAT: Niğde 5 Şubat HAKEMLER: Sabit Selvi(xxx), Serdar İla(xxx),, Tuncay Ercan(xxx), NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) Alper Kadir Duruk (xx) Dk.73 Enis Durak(x), Seydi Kayasoy(xx),  Yusuf Yalçın Arslan(xx),  Hamit Kulya(xx)...

Niğde Anadolu FK - Gümüşhanespor:0-3

Ali KADI/NİĞDE,()

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Sabit Selvi(xxx), Serdar İla(xxx),, Tuncay Ercan(xxx),
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) Alper Kadir Duruk (xx) Dk.73 Enis Durak(x), Seydi Kayasoy(xx),  Yusuf Yalçın Arslan(xx),  Hamit Kulya(xx) Dk.65 İsmail Güven(x), Egehan Gök(xx), Selçuk Öztürk (xx)Dk.60 Olcay Turhan(x), Berkay Görmez(xx), Emirhan Özyaşar(xx), Musa Caner Aktaş(xx), Süleyman Güneş (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan(xxx),  Muharrem Doğan(xxx), Fırat Arıkan(xxx), Dk.31 Enver Yıldız (xx), Menderes Önkuzu(xxx) Dk.65 Burak Sarı(xx), Kadir Ari(xxx), Ahmet Güven(xxx), Kevin Odabaşı(xxx), Murat Kayalıxxx),, Altuğ Taş (xxx)Dk.85 Tekin Adar(xx), Sancar Yıldırım(xxx), Mert Çakar(xxx)
SARI KARTLAR: Dk.40 Selçuk Öztürk, Dk.71 Olcay Turhan,  Dk.87 İsmail Güven (Niğde Anadolu FK) -  Dk.77 Murat Kayalı (Gümüşhanespor)
GOLLER: Dk.23 Ahmet Güven, 87 ve 89 Tekin Adar (Gümüşhanespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, 27'nci hafta maçında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.

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