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Niğde Anadolu FK - Birevim Elazığspor: 1-2

Ali KADI / NİĞDE () -  STAT: Niğde 5 Şubat HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Kerem Yükünç (xx), Hasan Erdoğan (xx) NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (x) , Aykut Çolakoğlu (x) (Dk.76 Altar Han Hidayetoğlu(x), Şahan Akyüz (x), Recep Yemişci...

SPOR 05.10.2019, 17:44
Niğde Anadolu FK - Birevim Elazığspor: 1-2

Ali KADI / NİĞDE () - 

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Kerem Yükünç (xx), Hasan Erdoğan (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (x) , Aykut Çolakoğlu (x) (Dk.76 Altar Han Hidayetoğlu(x), Şahan Akyüz (x), Recep Yemişci (x), Mustafa Hakkı Peker (x), Metehan Yılmaz (x), Atalay Gürel (x), Atalay Yıldırım (x) (Dk.61 Hakkı Yıldız(x), Emirhan Özyaşar (x), Enis Durak (x) (Dk.62 Berkin Taşkın(x), Kadir Yurttadur (x)
BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan(xx),Onur Alsu(xx), Yiğitcan Erdoğan(xx), Burak Solakel(xx), Murat Ceylan(xx), Kadir Bekmezci(xx), Enes Özeren(xx)(Dk.67 Ömer Yıldız(x), Serdar Özbayraktar (xx),(Dk.76 Hebat Alan(x), İzzet Topatar(xx),(Dk.18 Cengizhan Akgün(x), Murathan Özen(xx), Kadir Taşoğlu(xx),
SARI KARTLAR: Muhammed Taha Tepe, Hakkı Yıldız, Kadir Yurttadur  (Niğde Anadolu FK) - Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Doğan, Ömer Yıldız (Birevim Elazığspor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Yiğitcan Erdoğan (Birevim Elazığspor)
GOLLER: Dk.66 Recep Yemişci (Pen) (Niğde Anadolu FK) - Dk.16 İzzet Topatar, Dk.38 Murat Ceylan (Birevim Elazığspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Niğde Anadolu FK, kendi sahasında Birevim Elazığspor’a 2-1 yenildi.

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