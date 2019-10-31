Niğde Anadolu FK - Antalyaspor: 2-3
Ali KADI / NİĞDE () STAT: Niğde 5 Şubat HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Ahmet Şimşek (xx), Hakan Betaş (xx) NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha (xx) - Metehan (xx), Atalay (xx), Berkehan (xx), Mustafa Emirhan (xx), Fatih (xx) (Dk. 89 Atalay x), Berkin...
Ali KADI / NİĞDE ()
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Ahmet Şimşek (xx), Hakan Betaş (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha (xx) - Metehan (xx), Atalay (xx), Berkehan (xx), Mustafa Emirhan (xx), Fatih (xx) (Dk. 89 Atalay x), Berkin (xx), Kadir (xx) (Dk. 51 Embiya x), Aykut xx) (Dk. 62 Enis x), Mustafa Hakkı (xx), Recep (xx)
ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Bünyamin (xx), Bahadır (xx), Salih (xx), Tarık (xx) (Dk. 91 Cissokho x), Yekta (xx), Hakan (xx) (Dk. 68 Halil ibrahim x), Harun (xx) (Dk. 61 Doğukan x), Amilton (xx), Fredy (Dk. 46 Dala x), Blanco (xx)
GOLLER (PENALTI ATIŞLARI): Embiya Ayyıldız, Berkin Taşkın, (Niğde Anadolu) - Dala, Yekta Kurtuluş, Blanco (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Hakkı, Metehan, Muhammet, Atalay, Recep (Niğde Anadolu FK) - Blanco, Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Antalyaspor, Niğde Anadolu FK'yı normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan maçta penaltı vuruşları sonunda 3-2 yenerek 5'inci tura yükseldi.
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