Nevşehirspor 13 yıl sonra 3. Lig'de

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Nevşehirspor Gençlik, 13 yıl sonra profesyonel lige döndü. Antalya Akdeniz Stadı'nda oynanan final maçında Ödemişspor'u 3-2 mağlup eden Nevşehirspor, mutlu sona ulaştı.

Bölgesel Amatör Lig 2. kademe play off maçında Ödemişspor ile Nevşehirspor Gençlik, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaştı. Ödemişspor ile Nevşehirspor Gençlik'in mücadelesi hızlı başladı. Nevşehirspor Gençlik, 2'nci dakikada Hakan Doğan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ödemişspor, 50'nci dakikada Mustafa Acun'un golüyle skorda eşitliği sağladı. 55'inci dakikada Alex'in golüyle Ödemişspor 2-1 öne geçti. Nevşehirspor Gençlik, 66'ncı dakikada Nwogbo ve 90+3. dakikada Furkan Yıldırım'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Nevşehirspor Gençlik'in teknik heyet, futbolcuları ve taraftarları TFF 3.Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı. Maçın ardından sporcu çıkış tünelinden sahaya girmek isteyen Nevşehirspor Gençlik taraftarını polis engelledi. Polis ile taraftar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polis taraftara biber gazıyla müdahale etti. Nevşehirspor Gençlik'in yöneticilerinin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maç sonunda oyuncuların sevinç görüntüleri

- Taraftarlarla oyuncuların kutlama detayları

- Genel görüntüler

FOTOĞRAFLI