Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 3-0
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, ()- STAT: Gazi HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Mehmet Dura (xx), Mahmut Şeker (xx) NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Demir (xx), Muhammed Ali Kurt (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Youssef Yeşilmen (xxx) (Dk. 76 Alper x),...
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, ()-
STAT: Gazi
HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Mehmet Dura (xx), Mahmut Şeker (xx)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Demir (xx), Muhammed Ali Kurt (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Youssef Yeşilmen (xxx) (Dk. 76 Alper x), Ergün Cengiz (xx) (Dk. 87 Emre Yenice x), Emre Fırtına (xxx), Muhammed Emin Balcılar (xx), Onur Ural (xx ), Tugay Yıldırım (xxx) (Dk. 82 Ozan x), Oktay Gümüş (xx), Okan Duran (xx)
MUĞLASPOR: Nusret Can Körümdük (xx ), Mustafa Acar (xx), Adem Aydın (xx) (Dk. 68 Rıdvan x), Savaş Yorulmaz (xx), Mehmet Akif Şerifoğlu (xx), Ramazan Özkabak (xx), Güray Fırat (xx) (Dk. 88 x) Anıl Yıldırım (xx), Batuhan Süer (xx), Ercan Karaca (xx) (Dk. 79 Barış x), Sami Can Özkan (xx)
GOLLER: Dk. 45 Youssef Yeşilmen, Dk. 78 Tugay Yıldırım, Dk. 87 Okan Duran (Nevşehir Belediyespor)
SARI KART: Youssef Yeşilmen (Nevşehir Belediyespor), Anıl Yıldırım, Mehmet Akif Şerifoğlu (Muğlaspor)
KIRMIZI KART: Savaş Yorulmaz (Muğlaspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 10'uncu haftasında evinde karşılaştığı Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti.
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