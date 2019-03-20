Nevşehir Belediyespor'da teknik direktör Tiryaki ile yolları ayrıldı

NEVŞEHİR,() - Türkiye 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehirspor Belediyespor'da, Karabel Karaköprü karşılaşmasında yaşanan puan kaybının ardından teknik direktör Cüneyt Tiryaki ile yollar ayrıldı.

Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3'üncü sırada yer alan Nevşehir Belediyespor'da teknik direktör Cüneyt Tiryaki, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Karabel Karaköprü ile 1-1 berabere kalınmasının yönetimle görüşerek ardından istifa etti.

Nevşehir'i her zaman iyi temsil etmeye dikkat ettiklerini ifade eden Cüneyt Tiryaki, "Nevşehir bayrağını içeride ve dışarıda her zaman en yüksekte dalgalandırmaya özen gösterdik ve bunu da başardık. Nevşehir Belediyespor şu anda liderle arasında 3 puan fark var. Hedefine ulaşması çok yüksek. Camianın bu gerçeğe odaklanması en büyük arzumdur. Şampiyonluklar bedel ödenmeden kazanılmaz. Şimdi bedel ödeme sırası bana gelmiştir. Takımımızın kalan 7 müsabakadan başarılı olmasını hedefine ulaşmasını canı gönülden arzu ediyorum. 2 sezondur çalışma fırsatı bulduğum yönetici, futbolcu, taraftar, kulüp personeli ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Nevşehirspor Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "13 yıllık profesyonel lig hasretimize son veren Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Sayın Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etmiştir. Değerli hocamıza, Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor'a vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür eder, bundan sonraki meslek hayatında başarılarının devamını dileriz. Yolunuz açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

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