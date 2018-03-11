Neustadter'in sağlık durumu iyi

İSTANBUL /

Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Roman Neustadter'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter'e, Malatya'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak."