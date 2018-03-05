Neto'nun Quaresma'yı aramadığı ortaya çıktı

Mustafa AKIN - İSTANBUL, ()

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında Quaresma'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasının yankıları sürüyor. Portekizli oyuncu, Fenerbahçeli Josef de Souza ile yaşadığı ikili mücadeleden sonra rakibine vurarak kırmızı kart görmüş ve bunun öfkesi ile yerde yatan rakibine saldırmak istemişti. Güçlükle sakinleştirilen Quaresma'ya PFDK'nın ne ceza vereceği yarın belli olacak.

Fenerbahçeli bir diğer oyuncu Neto'nun basında bahsedildiği gibi Josef de Souza'nın isteği ile Quaresma'yı aramadığı ve takım arkadaşının özür dilemek istediğine dair bir konu hakkında görüşmediği belirtildi. Ayrıca, Neto'nun bu konunun dışında olduğu ifade edildi.