Neslihan Demir Güler, öğrencilerle buluştu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-



Sultanlar Ligi ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda uzun süre forma giyen ve geçen yıl voleybola veda eden Neslihan Demir Güler, Kayseri’de öğrencilerin daveti üzerine Demir Karamancı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Demir Karamancı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler, öğrenciler tarafından hazırlanan 'TÜBİTAK Bilim Fuarını' gezdi. Ziyaret sonrası öğrencilere söyleşide bulunan Güler, "Öğrencilerle bir arada olmak gurur verici. Burada öğrencilerle bir arada olmak bize mutluluk veriyor. Öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür ediyorum. Daha önce de bir çok okul ziyaretinde bulundum. Bu konuda biraz tecrübeliyim. Öğrencilerimizin hepsi çok heyecanlılar. Bende onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum. Daha önce de Kayseri’de bulundum. Voleybolcu kardeşlerim, sabır ve disiplini elden bırakmadan voleybolu devam ettirmeliler” diye konuştu.

Soru-cevap şeklinde geçen etkinlikte, öğrencilere en az bir spor branşı ile uğraşmaları gerektiğini söyleyen Neslihan, sporun disiplin kattığını söyledi. Voleybolun bir takım oyunu olduğunu kaydeden Demir, "Bir kişi ne kadar iyi olursa olsun, takım iyi değilse başarı gelmez” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'in okula gelişi

- Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler röportajı

- Eski milli sporcunun proje fuarını gezmesi

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)