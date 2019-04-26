Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Neslihan Demir Güler, öğrencilerle buluştu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- Sultanlar Ligi ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda uzun süre forma giyen ve geçen yıl voleybola veda eden Neslihan Demir Güler, Kayseri’de öğrencilerin daveti üzerine Demir Karamancı Anadolu Lisesi’ni...

Neslihan Demir Güler, öğrencilerle buluştu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-

Sultanlar Ligi ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda uzun süre forma giyen ve geçen yıl voleybola veda eden Neslihan Demir Güler, Kayseri’de öğrencilerin daveti üzerine Demir Karamancı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Demir Karamancı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler, öğrenciler tarafından hazırlanan 'TÜBİTAK Bilim Fuarını' gezdi. Ziyaret sonrası öğrencilere söyleşide bulunan Güler, "Öğrencilerle bir arada olmak gurur verici. Burada öğrencilerle bir arada olmak bize mutluluk veriyor. Öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür ediyorum. Daha önce de bir çok okul ziyaretinde bulundum. Bu konuda biraz tecrübeliyim. Öğrencilerimizin hepsi çok heyecanlılar. Bende onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum. Daha önce de Kayseri’de bulundum. Voleybolcu kardeşlerim, sabır ve disiplini elden bırakmadan voleybolu devam ettirmeliler” diye konuştu.
Soru-cevap şeklinde geçen etkinlikte, öğrencilere en az bir spor branşı ile uğraşmaları gerektiğini söyleyen Neslihan, sporun disiplin kattığını söyledi. Voleybolun bir takım oyunu olduğunu kaydeden Demir, "Bir kişi ne kadar iyi olursa olsun, takım iyi değilse başarı gelmez” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'in okula gelişi
- Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler röportajı
- Eski milli sporcunun proje fuarını gezmesi
- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328