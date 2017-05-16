İSTANBUL,() - GALATASARAYKadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA'da yedi sezondur forma giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen Neslihan Demir Güler'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler Galatasaray'da. 1982 doğumlu pasör çaprazı 1995'te Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, Vakıfbank, Tenerife ve Eczacıbaşı formaları ile 12 kupa kazandı. Türkiye Milli Takımı ile 100'den fazla maça çıkan Neslihan, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk kafilesinin önünde bayrak taşımıştı. 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımın parçası olan Neslihan 18 kez bireysel ödüle de layık görüldü. Neslihan Demir Güler'e sarı kırmızı forma altında nice başarılar dileriz."

NESLİHAN DEMİR GÜLER: "ECZACIBAŞI VİTRA YÖNETİCİLERİNE VE TÜM OYUNCU ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kariyerine bir başka kulüpte devam etme kararı aldığını belirten Neslihan Demir Güler ise "Böylelikle genç arkadaşlarım daha fazla forma şansı bulacak ve inanıyorum ki, bu şansı bulduklarında voleybol dünyası yeni yıldızlar kazanacak. Onların başarılarına şahit olmak da, benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak" dedi.

Eczacıbaşılı olmanın gururunu ömrü boyunca taşıyacağını vurgulayan Neslihan, "Dünyanın en saygın ve en başarılı kulüplerinden birinde yedi sezon forma giymek, kaptanlığını yapmak ve bu forma altında Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kupalarını kaldırmak, kariyerimdeki en unutulmaz anlardı. Eczacıbaşı VitrA yöneticilerine ve tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Menajeri Nalan Ural da, "Neslihan sadece oyunculuğu ile değil kişiliği ile de dünya çapında çok özel bir sporcu. Gerek Türk voleyboluna, gerekse de Kulübümüze katkıları unutulmaz. Neslihan bizim için her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve en büyük arzumuz, jübilesini de Eczacıbaşı VitrA forması altında yapması" dedi.

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