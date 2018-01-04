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"Nerede kalmıştık" akımına son katılan isim Ümit Davala oldu

İSTANBUL, () Galatasaray Kulübü'nün, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlük görevi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden "Nerede kalmıştık"...

"Nerede kalmıştık" akımına son katılan isim Ümit Davala oldu

İSTANBUL, ()

Galatasaray Kulübü'nün, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlük görevi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden "Nerede kalmıştık" mesajı paylaştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in başlattığı "Nerede kalmıştık" akımına Terim ve Taffarel'in ardından katılan 3'üncü isim olan Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden iki fotoğraf paylaşarak "Nerede kalmıştık" notunu düştü. Davala, Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Tüm kariyerim boyunca bana destek olan, başarılarıyla mutluluk yaşadığım, yanında olmaktan onur duyduğum Sayın Fatih Terim hocama tekrar bana bu fırsatı verdiği icin teşekkür ederim" yazdı.

FOTOĞRAFLI

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