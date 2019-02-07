Nehir Gümüş tekvandoda üçüncü oldu

Gümüş, bu sonuçla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () -



ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvondo Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Gümüş (13) üçüncü oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki MaritimPine Beach Otel'de 2 gün süren 4. Dünya Başkanlık Tekvondo Şampiyonası'nda, Yıldız Bayanlarda 29 kiloda mücadele eden Nehir Gümüş, birinci turda Rus rakibini 9-7, ikinci turda Türk rakibini 15-9 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rus rakibi ile karşılaşan Nehir Gümüş, maçtan 20-3 yenik ayrılarak üçüncü sırada yer aldı. Gümüş, bu sonuçla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Borsa İst Şirketi MKK'nın sponsor olduğu milli tekvandocu Nehir Gümüş, “2018 yılında aynı şampiyonada ikinci olmuştum. Bu turnuvada ise üçüncü oldum. Ülkemi yine Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Bu kez hedefim altın madalya olacak" dedi.

Gümüş'ün antrenörü Erdal Erdoğan ise, "Buradaki amacımız sporcumun ilk üçe girmesiydi. İkinci amacımız bu yıl yapılacak Avrupa Yıldız Bayanlar Tekvando Şampiyonası'nda milli formayı giymekti. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gümüş ve Erdoğan'la röp

(FOTOĞRAFLI)