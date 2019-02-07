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Nehir Geniş tekvandoda üçüncü oldu (YENİDEN)

Geniş, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Geniş (13) üçüncü...

Nehir Geniş tekvandoda üçüncü oldu (YENİDEN)

Geniş, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () -

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Geniş (13) üçüncü oldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki MaritimPine Beach Otel'de 2 gün süren 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda, Yıldız Bayanlarda 29 kiloda mücadele eden Nehir Geniş, birinci turda Rus rakibini 9-7, ikinci turda Türk rakibini 15-9 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rus rakibi ile karşılaşan Nehir Geniş, maçtan 20-3 yenik ayrılarak üçüncü sırada yer aldı. Geniş, bu sonuçla Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Borsa İst Şirketi MKK'nın sponsor olduğu milli tekvandocu Nehir Geniş, “2018 yılında aynı şampiyonada ikinci olmuştum. Bu turnuvada ise üçüncü oldum. Ülkemi yine Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Bu kez hedefim altın madalya olacak" dedi.
Geniş'in antrenörü Erdal Erdoğan ise, "Buradaki amacımız sporcumun ilk üçe girmesiydi. İkinci amacımız bu yıl yapılacak Avrupa Yıldız Bayanlar Tekvando Şampiyonası'nda milli formayı giymekti. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ödül töreninden detaylar
- Sporcudan detay görüntü
- Geniş ve Erdoğan'la röp

(FOTOĞRAFLI)

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