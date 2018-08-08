Necati Yılmaz Menemen'de

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, kaleci Necati Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Amir'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından Bugsaşsporlu Mert Özyiğit ve İstanbulsporlu Umut Kaya ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Menemen Belediyespor, son olarak Gazişehir Gaziantep forması giyen Necati ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Necati yeni takımıyla ilk idmanını çıktı. Futbola Aliağa Belediyespor'da başlayan 30 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'de profesyonel oldu. Ardından Karşıyaka'nın yolunu tutan Necati Yılmaz, Konya Anadolu Selçukspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor, Denizlispor'un kalelerini de korudu.

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