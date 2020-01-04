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Ndiaye resmen Trabzonspor’da
Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Stoke City’den Papa Alioune Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret...
SPOR 04.01.2020, 17:53
Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Stoke City’den Papa Alioune Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship’te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship’te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.
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