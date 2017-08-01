Ndiaye İstanbul'a geldi 

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, dün gece İstanbul'a geldi.
Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na başkan Dursun Özbek ile gelen Senegalli futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Senegalli futbolcunun, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Badou Ndiaye ve Dursun Özbek İstanbul'a geliş
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İSTANBUL /
31.07.2017 - Haber Kodu : 170731184