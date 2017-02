NBA'de All Star heyecanı devam ediyor

Smaç şampiyonu Glenn Robinson

İSTANBUL- NBA All Star Hafta Sonu'nun ilk müsabakası yetenek yarışmasında, New York Knicks takımının Letonyalı pivotu Kristaps Porzingis galip geldi. Yarışmanın final turunda, 2,21 metre uzunluğundaki Porzingis, parkuru tamamladıktan sonra ilk üç sayılık atış denemesinde başarılı oldu ve Utah Jazz'ın forveti Gordon Hayward'ı mağlup ederek yetenek yarışmasını kazandı.

3 SAYI YARIŞMASININ KAZANANI ERİC GORDON OLDU

Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Houston Rockets'tan Eric Gordon ilk sırada bitirdi.

Gordon, 3 sayı yarışmasının final turunda Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Kyrie Irving'le karşılaştı. Irving ve Gordon'ın final turunda 20'şer sayı elde ettiği 3 sayı yarışması, 2012'den beri ilk defa uzatmaya gitti. Uzatma turunda Irving'in 18 sayısına 21 sayıyla cevap veren Gordon, 3 sayı yarışması ödülünü evine götürürken, takımı Houston Rockets adına da ilk defa 3 sayı şampiyonluğu kazanan oyuncu oldu.

SMAÇ ŞAMPİYONU GLENN ROBİNSON

All-Star'da düzenlenen smaç yarışmasını, Indiana Pacers'ın oyuncusu Glenn Robinson kazandı.

Louisiana eyaletinin New Orleans kentine düzenlenen etkinlikte Robinson, smaç yarışmasında Orlando Magic'ten Aaron Gordon, Los Angeles Clippers'tan DeAndre Jordan ve Phoenix Suns'tan Derrick Jones ile mücadele etti. Gordon ve Jordan smaç yarışmasının ilk turunda elenirken, finalde Robinson ve Jones karşı karşıya geldi. Son hakkında arka arkaya duran üç kişinin üzerinden zıplayarak potaya ters smaç yapan Robinson, 5 jüri üyesinden 10'ar tam puan alarak 50 puanla Jones'u geride bıraktı ve yeni smaç şampiyonu oldu.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Doğu ile Batı karmasının karşı karşıya geleceği 66. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.