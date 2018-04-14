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Nazlıcan İnci'den bronz madalya

İnci, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek İSTANBUL,() Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Güney Kıbrıs'ın Nicosia kentinde düzenlendi 28...

Nazlıcan İnci'den bronz madalya

İnci, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL,()

Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası Güney Kıbrıs'ın Nicosia kentinde düzenlendi
28 ülkeden 64 sporcunun katıldığı turnuva 3 gün sürerken, Gençlik Olimpiyat Oyunları kota puan sıralamasında 8580 puan ile 33'üncü sırada yer alan milli sporcu Nazlıcan İnci ve antrenörü Murad Sönmez Türkiye'yi temsil etti. 
Nazlıcan İnci sırasıyla Güney Kıbrıslı rakibi Efremia Hadjisolomou, Güney Kıbrıslı rakibi Revekka Evangelou, İspanyol rakibi Elena Andreu'yu saf dışı bırakırken, çeyrek finalde turnuvanın bir numaralı seribaşı Bulgar Maria Delcheva'yı da 2-0 mağlup etti.
Yarı finalde Vietnamlı Thi Anh Thu Vu'ya karşu ilk seti alan milli sporcu, daha sonra oynanan 2 seti kaybederek rakibine 2-1 mağlup oldu.
Nazlıcan İnci tek kadınlar kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Bu başarısının ardından İnci, Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kota almayı ve Türkiye'yi temsil etmeyi garantiledi.
Nazlıcan İnci, 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Arjantin'in Buenos Aires kentinde gerçekleşecek olan Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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