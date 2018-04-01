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Nazlıcan İnci, adım adım Gençlik Oyunları'na 

Sidirakastro - () Yunanistan'ın Sidirakastro şehrinde 30 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan Hellas Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncu Nazlıcan İnci tek bayanlarda şampiyon oldu. 3 gün süren turnuvada...

Nazlıcan İnci, adım adım Gençlik Oyunları'na 

Sidirakastro - ()

Yunanistan'ın Sidirakastro şehrinde 30 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan Hellas Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncu Nazlıcan İnci tek bayanlarda şampiyon oldu.
3 gün süren turnuvada 42 ülkeden 64 sporcu madalya mücadelesi verdi. Nazlıcan İnci, sırasıyla Bulgar rakibi Tanya Ivanova, Amerikalı rakibi Jennıe Gaj, Macar rakibi Vıvıen Sandorhazı, Moldovalı rakibi Vlada Gynga, Bulgar rakibi Hrıstomıra Popovska ve final de ise Macar rakibi Reka Madarasz'ı her iki sette (21-8-21-17) mağlup ederek Tek Kadınlar kategorisinin şampiyonu oldu. 
NAZLICAN, GENÇLİK OLİMPİYATLARI'NA ÇOK YAKIN
Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Oyunları için puan verilen turnuvada tek bayanlar kategorisinde şampiyon olarak Gençlik Olimpiyatları'na kota almaya çok yaklaşan Nazlıcan İnci, genel sıralamada 27'nci durumda. İnci, 13-15 Nisan tarihleri arasında Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan turnuvada ilk 8 içerisinde yer aldığı taktirde, Gençlik Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. 

(FOTOĞRAFLI)


 

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