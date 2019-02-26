Nazillili kadın boksörlere Milli davet

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ () - Nazilli Belediyespor boks takımının kadın boksörleri Türkiye dereceleri elde ederek ilçenin göğsünü kabarttı. İstanbul'da düzenlenen Büyük Kadınlar ve Yıldız Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Nazilli'nin kadın boksörleri damga vurdu. Buse Sağlan, Yıldız Kızlar 48 kiloda Türkiye ikincisi olurken, Dudu Dönmez ise Yıldız Kızlar 54 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Her iki sporcu da Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımın nisan ayında yapacağı hazırlık kampına davet edildi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Stadı'nda düzenlenen törenle genç boksörlere ödüllerini verdi. Antrenör Yavuz Kılıç ise kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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