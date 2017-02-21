Nazillie Belediyespor pes etmiyor

İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilerek 10'uncu sıraya gerileyen Nazilli Belediyespor, 11 puan geriye düşmelerine rağmen play off'a kalma umudunu yitirmedi.

Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, önlerinde 11 maç ve alınacak 33 puan daha olduğunu belirtirken şöyle konuştu:

"Üst üste Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İstanbulspor maçlarından puan alamadık. Ciddi avantaj kaybettik. Moralimiz çok bozulsa da yarışa havlu atmamız söz konusu değil. Kesinlikle kredimizin kalmadığının farkındayız. Takımımız artık tüm enerjisini sahaya yansıtacak. Play off'a kalmanın peşini de matematiksel olarak şansımız sürdüğü müddetçe asla bırakmayacağız."