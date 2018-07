Nazilli'ye 3 futbolcu daha

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra transferde üst üste imzalarla kadrosunu yeniden oluşturan Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe altyapısından 20 yaşındaki sağ bek Recep Kutun, Boluspor'dan 22 yaşındaki sol kanat Yasin Dülger ve 22 yaşındaki sağ kanat Said Can Akalın ile görüşüyor.

Geçen sezon da adı Nazilli'yle anılan Said, kiralık olarak forma giydiği Bayrampaşa'da 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Genç futbolcu, takımıyla 36 maçta forma giyip 6 gol attı. Yasin, geçtiğimiz sezonu Çorum Belediyespor'da kiralık geçirirken Recep ise Fenerbahçe'nin U21 takımında 13 kez forma giydi.