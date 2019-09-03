Nazilli'nin son transferi Fatih

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona Muğlaspor deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Nazilli Belediyespor, transferin son gününde orta saha oyuncusu Fatih Gül'ü kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Manisa FK'da forma giyerek 2. Lig'de Play-Off heyecanı yaşayan 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Fatih, kariyerinde Zeytinburnuspor, Kartalspor, Boluspor, Karşıyaka, Yeni Malatyaspor, BŞB Erzurumspor ve Altay'da da oynadı. Siyah-beyazlılarda Muğlaspor deplasmanını değerlendiren Teknik Direktör Yavuz İncedal, iyi oynayıp öne geçmişken duran toptan gol yediklerini, hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi.