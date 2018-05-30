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Nazilli'den transfer harekatı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan orta saha Cabir Coşar ve stoper Hakan Çevik ile prensipte anlaşma sağladı.  Sakaryaspor'dan...

Nazilli'den transfer harekatı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan orta saha Cabir Coşar ve stoper Hakan Çevik ile prensipte anlaşma sağladı. 
Sakaryaspor'dan da Serdar Ümit'i isteyen siyah-beyazlıların transferleri en kısa sürede resmiyete dökeceği öğrenildi. İç transferde de hareketli günler geçiren Nazilli Belediyespor'da sözleşmeleri yarın sona erecek, Fatih Üge, Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Mert Çakar ve İlter Ayyıldız'ın takımda kalıp kalmayacakları netleşmedi. Yönetimin bu futbolcularla en kısa sürede masaya oturacağı ifade edildi. 

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