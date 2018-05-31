Nazilli'de yaprak dökümü

NAZİLLİ, ()

TFF 2'nci Lig'de tutunamayıp TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Nazilli Belediyespor'da dış transfer çalışmaları sürerken iç transferde birçok oyuncu takımdan ayrılıyor.

Sözleşmeleri biten Fatih Üge, Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Mert Çakar, İlter Ayyıldız'ın farklı kulüplerle görüştüğü öğrenildi. Sözleşmeleri devam eden stoper Bora Yelken, Mazlum Demir ile kanatlarda görev yapan Serdar Eylik ve Ali Say gibi isimlerin de ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim, gitmek isteyen isimlere kolaylık sağlayacak.

