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Nazilli'de transfer yasağı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı lider Karacabey Belediyespor'un 5 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan 30 puanlı Nazilli Belediyespor, transfer yasağıyla sarsıldı. Siyah-beyazlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için...
SPOR 01.01.2020, 12:14
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı lider Karacabey Belediyespor'un 5 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan 30 puanlı Nazilli Belediyespor, transfer yasağıyla sarsıldı.
Siyah-beyazlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi. Takıma ödeme yapmakta da zorlanan yönetimin mali sorunları çözmek için kaynak arayışında olduğu, futbolcuların da gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Siyah-beyazlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi. Takıma ödeme yapmakta da zorlanan yönetimin mali sorunları çözmek için kaynak arayışında olduğu, futbolcuların da gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
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