Nazilli'de Sercan sözleşmesini feshetti
TFF 3'üncü Lig takımlarından Nazilli Belediyespor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan forvet Sercan Bıyıklı, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon içinde alacağının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlılara ihtarname gönderen 25 yaşındaki...
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:02
TFF 3'üncü Lig takımlarından Nazilli Belediyespor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan forvet Sercan Bıyıklı, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon içinde alacağının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlılara ihtarname gönderen 25 yaşındaki santrfor, alacağının 35 bin TL'lik ilk taksidi ödenmesine rağmen fesih yolunu seçti. Sercan'ın 1 aylık SGK ödemesinin yapılmamasını öne sürerek mukavelesini sonlandırdığı öğrenildi. Golcü oyuncu geçen sezon 4 kez rakip fileleri sarsmıştı.
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