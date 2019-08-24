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Nazilli'de Sedat tamam
NAZİLLİ, () - TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Sedat Cengiz'le anlaştı. Gölcükspor'la sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla resmi mukavele imzalayacağı belirtildi. Forvet...
SPOR 23.08.2019, 11:01
NAZİLLİ, () -
TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Sedat Cengiz'le anlaştı. Gölcükspor'la sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla resmi mukavele imzalayacağı belirtildi.
Forvet arkasında görev alan 27 yaşındaki oyuncu, Sandıklıspor'da profesyonel oldu. Karacabey Belediyespor, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, 1920 Maraşspor, Tekirdağspor, Anagold 24 Erzincanspor kulüplerinde de görev alan Sedat, geçen sezon ligde toplam 10 gol attı.
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