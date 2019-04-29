Nazilli'de şampiyonluk kaçtı, ortalık karıştı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 26 maçtır yenilmeyip kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'un son hafta öncesi evinde 2-0 öne geçip 88'inci dakikada penaltı kaçırdığı maçta Erzin Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak Hekimoğlu Trabzon'un şampiyonluğunu ilan etmesi nedeniyle olaylar çıktı.

Nazilli Belediyespor tribünleri maç sonu önce rakip takımdan kendilerine yönelik el hareketi yaptıklarını iddia ettikleri Çağlayan ve Gökdeniz'e tepki gösterdi. Futbolcular ve teknik heyetlerin dahil olmasıyla gerginliğin tırmandığı olaylara polis ekipleri müdahale etti. Futbolcular güçlükle sakinleştirilirken taraftarlar bu kez öfkelerini Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker'i istifaya davet etti. Türker ve yönetimi, maç sonu protokolden ayrılırken yuhalandı. Türker, protokolden üzgün bir şekilde ayrılırken tribünde koltuklar kırıldı.

Stattan çıkan taraftarlar, protokol ve futbolcu çıkış kapısı etrafında toplanarak protesto gösterilerini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, "Türker istifa" ve "Özgen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganlarıyla tepkilerini devam ettirerek, şampiyonluğun kaçmasının faturasını Kulüp Başkanı Özgen Türker'e kesti. Taraftarlar, 88'inci dakikada skor 2-2 berabereyken penaltı kaçırıp takımın şampiyonluk iddiasının bitmesine neden olan futbolculardan Görkem Bitin'e de büyük tepki gösterdi. Emniyet güçleri, protokol ve futbolcu çıkış kapısının önünde önlem alırken taraftarlar, takım otobüsüne de stattan ayrılırken pet şişe yağdırdı. Son hafta öncesi şampiyon Hekimoğlu'nun 4 puan gerisinde ikinci sırada kalan Nazilli, Play-Off'ta Ergene Velimeşespor'la rakip olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftar kamerasından maç sonrası olaylar

- Taraftar kamerasından stat içerisinde tribünlerde bulunan taraftarların protestoları

- Kulüp Başkanı Özgen Türker'in protesto edilişi

- Stat dışında toplanan taraftar guruplarının kulüp otobüsü etrafında futbolcular ve kulüp başkanını protesto etmeleri

- Polis ekiplerinin önlemelerinden detay görüntüler



(FOTOĞRAFLI)

