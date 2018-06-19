Nazilli'de oyuncular şikayetçi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3'üncü Lig'de 6 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'da alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular bir bir Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttu. Siyah-beyazlılarda 2. Lig'de küme düşme acısı yaşayan kadrodan yolların ayrıldığı Nuh Aşkın, Berkay Öztuvan, Mert Çakar, Aykut Sevim ve Serdar Eylik kulübe ihtarname gönderdi. Nazilli Belediyespor'da Mehmet Ersavaş, Fatih Üge, Bora Yelken, Ali Say takımdan ayrıldı. Sözleşmeleri biten Gökhan Dinçer, Halil Zeybek ve İlter Ayyıldız serbest kalırken, Mazlum Demir de kulübe veda etmeye hazırlanıyor.