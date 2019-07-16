Nazilli'de Mehmet Ersavaş dönüyor

NAZİLLİ, () -

TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor, eski oyuncusu Mehmet Ersavaş'la prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Düzcespor'da forma giyen ve serbest kalan 28 yaşındaki ön liberonun yuvaya dönmeyi kabul ettiği belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Futbola başladığı siyah-beyazlı kulüpte profesyonel olan Mehmet, 2008-09 sezonunda ilk kez giydiği Nazilli formasını toplamda 8.5 sezon terletti. Kulüple ismi özdeşleyen deneyimli futbolcu 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 263 müsabakaya çıktı. Nazilli, dış transferde şimdiye kadar yalnız Erbaaspor'dan forvet Yunus Ünsal'la sözleşme imzaladı.