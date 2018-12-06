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Nazilli'de Mazlum Demir ilk yarıyı kapattı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Göztepe'ye evinde 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor'da karşılaşmanın 2'nci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mazlum Demir, ilk yarıyı kapattı. Mazlum'un...

Nazilli'de Mazlum Demir ilk yarıyı kapattı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Göztepe'ye evinde 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor'da karşılaşmanın 2'nci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mazlum Demir, ilk yarıyı kapattı.
Mazlum'un İzmir'de özel bir hastanede yapılan tetkikleri sonrası sol arka adalesinde 2 santimetrelik bir yırtık tespit edildiği ve 2 hafta boyunca kendisi için hazırlanacak programlar sonrasında tedavisinin yapılacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devre arasına kadar kalan Erzin Belediyespor ve Körfezspor maçlarının yanı sıra Göztepe'yle oynanacak Türkiye kupası rövanş maçında da forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta ligde oynanan Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasında sarı kart gören Yasin de cezası nedeniyle Erzin Belediyespor deplasmanında kadrodaki yerini alamayacak.

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