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Nazilli'de İlyas 3 hafta yok
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, () - TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi. Kasık bölgesinde ağrı hisseden ve Altındağ Belediyespor karşılaşmasında iğneyle oynayan...
SPOR 03.10.2019, 14:24
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, () - TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu hafta Bayrampaşa'ya konuk olacak lider Nazilli Belediyespor'a İlyas'tan kötü haber geldi. Kasık bölgesinde ağrı hisseden ve Altındağ Belediyespor karşılaşmasında iğneyle oynayan İlyas'ın İzmir'de MR'ı çekildi. Kasığında 2 santimetrelik yırtık tespit edilen futbolcunun 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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|10
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|5
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|6
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|-2
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|7
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|5
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|2
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|7
|15
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|7
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|7
|2