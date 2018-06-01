Nazilli'de Fatih ve Mehmet gitti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da altyapıdan yetişen Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş resmen takımdan ayrıldı. Uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giyen iki futbolcu biten sözleşmelerini yenilemedi. Defansta oynayan Mehmet, 9 sezon Nazilli Belediyespor'da görev yaparken, kanatlarda ve forvette forma giyen Fatih Üge de 8 sezon siyah-beyazlı formayı giydi. Ege temsilcisinde İlter Ayyıldız, Mert Çakar, Gökhan Dinçer ve Berkay Öztuvan sözleşmelerinin sona ermesi ile serbest kaldı.