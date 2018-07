Nazilli'de Alıcık'tan vefa

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazillispor'un yaşayan efsanesi Aktay Atilla'yı eski futbolcularla birlikte kaldığı huzur evinde ziyaret etti.

Ziyarete siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Faik Aktar, Ahmet Binici ve İsmet Gümüş de katıldı. Nazilli tarihine adını altın harflerle yazdıran 79 yaşındaki Aktay Atilla'yı görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Alıcık, "Aktay babamız 2016 yılında İzmir Yeşilyurt'taki huzurevinden Nazilli'ye getirildi. Kendisini sık sık ziyaret ediyorum. Bugün de eski futbolcu arkadaşları ile ziyarette bulunduk. Beyefendiliği, futbolcu kimliği, güçlü yapısı ve Nazillispor'da elde ettiği başarılarla her zaman büyük bir hayranlık duyduğumuz Aktay Atilla her zaman başımızın tacıdır. Allah, onlara uzun ömürler versin" dedi.

Huzurevinin ardından Aktay Atilla ve futbolcu arkadaşları ile birlikte Nazilli Belediyespor'un antrenmanlarını sürdürdüğü Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'ne giden Alıcık, "Şu an Nazilli için çok kıymetli 4 isim ile birlikteyiz. Hem karakterleri hem de oyunculukları ile yılların silemediği bu isimler, Nazilli Belediyespor'a örnek olmalıdır" diye konuştu.

Tesisleri gezen Aktay Atilla, "Burada eski futbolcuların resimlerini görmek arkadaşlarım kadar beni de mutlu etti. Ziyaretleri ile beni çok mutlu eden futbolcu kardeşlerime ve böyle bir tesisi Nazilli'ye kazandıran Başkan Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum. Kendi dönemimizde böyle bir imkanımız yoktu. Futbolu bu kadar seven ve takımına sahip çıkan bir başkana sahip oldukları için çok şanslılar" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI