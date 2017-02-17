Nazilli Belediyesporlu Sabri baba oldu

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un defans oyuncusu Sabri Turgut, baba oldu.

Önceki gün yeni doğan kızı Arya'yı kucağına alan Sabri Turgut, babalık sevincini takım arkadaşlarıyla da paylaştı. İdmana 2 tepsi baklava ile gelen Sabri, şunları söyledi:

"Baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Bu mutluluğumu arkadaşlarıma baklava ikram ederek kutladım. Kızım Arya'nın bana ve takıma uğur getireceğine inanıyorum. Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la oynayacağımız maçı kazanarak sevincimizi ikiye katlayacağız."

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