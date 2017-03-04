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Nazilli Belediyespor Zonguldak'ta terleyecek

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 yenerek play off umutlarını artıran Nazilli Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devrek...

Nazilli Belediyespor Zonguldak'ta terleyecek
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 yenerek play off umutlarını artıran Nazilli Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Devrek İlçe Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.30'da start alacak. Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, zorlu bir deplasmanda çıkacaklarını belirterek, "Zonguldak Kömürspor'u da yenerek ilk 5 yolunda kayıp yaşamayacağız" diye konuştu.

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