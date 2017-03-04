Nazilli Belediyespor Zonguldak'ta terleyecek

Devrek İlçe Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.30'da start alacak. Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, zorlu bir deplasmanda çıkacaklarını belirterek, "Zonguldak Kömürspor'u da yenerek ilk 5 yolunda kayıp yaşamayacağız" diye konuştu.
Devrek İlçe Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.30'da start alacak. Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, zorlu bir deplasmanda çıkacaklarını belirterek, "Zonguldak Kömürspor'u da yenerek ilk 5 yolunda kayıp yaşamayacağız" diye konuştu.