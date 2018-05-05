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Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 4-1

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () STAT: Nazilli İlçe HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Gürcan Dönmez (xxx), Cankut Gönenç (xxx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Kıvanç (xx) (Dk. 46 Hasan xx) - Mehmet Ersavaş (xxx), Berkay (xx), Mazlum (xxx), Mert Er (xx),...

Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 4-1


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Gürcan Dönmez (xxx), Cankut Gönenç (xxx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Kıvanç (xx) (Dk. 46 Hasan xx) - Mehmet Ersavaş (xxx), Berkay (xx), Mazlum (xxx), Mert Er (xx), Serdar (xxxx), İlter (xx) (Dk. 73 Burak xx), Hüseyin Bülbül (xx) (Dk. 62 Osman xx),  Ali Say (xxx), Onur Karakabak (xx), Mert Çapar (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (x) - Şevket (xx), Cömert (x) (Dk. 78 Mustafa Tahir x), Berkan (x) (Dk. 58 Berkay Ünlü x), Hüseyin (xx), Reşo (x) (Dk. 20 Kemal xx), Ali Kemal (x), Burak (xx), Kaan (xx), Sabri Ege (x), Furkan (xx)
GOLLER: Dk. 4 ve 56 Serdar, Dk. 41 Mert Çapar, Dk. 52 Ali Say (Nazilli Bld), Dk. 14 Furkan (Zonguldak Kömür)
SARI KART: Kemal (Zonguldak Kömür)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşen Nazilli Belediyespor, sezonun son maçında evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-1 yenerek lige galibiyetle veda etti. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 4 ve 56'ncı dakikalarda Serdar, 41'inci dakikada Mert Çapar ile 52'nci dakikada Ali Say attı. Konuk ekibin tek golü 14'üncü dakikada Furkan'dan geldi. 

4'üncü dakikada hızlı gelişen Nazilli Belediyespor atağında topu yakalayan Berkay, müsait durumda bulunan Serdar'a pas verdi. Serdar, penaltı noktasından topu filelere gönderdi: 1 -0.  
14'üncü dakikada skor eşitlendi. Zonguldak Kömürspor'dan Furkan, 6 pas içerisinde yakaladığı topu Nazilli ağlarıyla buluşturdu: 1-1. 
41'inci dakikada Nazilli yeniden öne geçti. Mert Çapar, ceza sahasına girip sert bir şutla kaleciyi avladı: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Nazilli Belediyesporun 2-1 üstünlüğü sona erdi. 
52'nci dakikada ceza alanı sağ çaprazından sert vuran Ali Say farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 
56'ncı dakikada Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda skoru ilan etti: 4-1.  
Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor, 4-1'lik sporla kazandı.
 

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