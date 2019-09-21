Nazilli Belediyespor - Yozgatspor 1959: 0-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Fettah Yiğit (xx), Selim Şenöz (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (x), Mehmet (xx), Polat (x), Zafer (x) (Dk. 68 Ufukcan x), Sergen (xx), İlyas (xx), Burak (x) (Dk. 46 Mert x), Volkan (xx) (Dk. 64 Yunus x), Sedat (xx), Aziz (x)

YOZGATSPOR 1959: Ökkeş (xxx) - Abdulsamet (xx), Okan (xxx) (Dk. 64 Tamer x), Oğuzhan (xx), Serkan (xxx), Uğur (xxx), Tayfun (xx) (Dk. 79 Yunus), Kasım (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 59 Alihan x), Osman (xxx), Aytaç (xx)

SARI KARTLAR: Okan, Tamer (Yozgatspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını kazanıp seri yakalayan Nazilli Belediyespor, evinde Yozgatspor 1959 ile berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve 1'er puana razı oldu.

31'inci dakikada Nazilli Belediyespor'dan Aziz topu ceza alanına ortaladı. Sedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

56'ncı dakikada Mert yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, top üst direge çarpıp oyun alanını terk etti.

65'inci dakikada ceza sahası dışından Sedat şutunu çekti, Yozgatspor kalecisi Ökkeş son anda gole izin vermedi.

88'inci dakikada Yozgatsporlu Uğur'un sert şutunda top yan ağlarda kaldı.