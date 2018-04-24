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Nazilli Belediyespor yeni sezonu düşünüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya girilirken kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor, gelecek yılın çalışmalarına başladı. Çok yüksek bir ihtimalle 2018-2019'da 3. Lig'de...

Nazilli Belediyespor yeni sezonu düşünüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya girilirken kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor, gelecek yılın çalışmalarına başladı.
Çok yüksek bir ihtimalle 2018-2019'da 3. Lig'de yer alacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Ahmet Yavuz'la yola devam edileceği açıklanırken, kalacak futbolcuların da netleştiği ifade edildi. Sözleşmeleri devam eden kaleci Onur Bulut, sol bek Onur Karakabak, sağ bek Mazlum Demir, stoper Osman Berkay Özçelik, orta sahada Berkay Öztuvan, Abdulsamet Can, Mert Çakar, İlter Ayyıldız, kanat Mert Çapar ve santrfor Görkem Bitin'in Nazilli Belediyespor'da forma giymeye devam edeceği vurgulandı. 

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