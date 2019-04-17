Nazilli Belediyespor'un zirve planı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 3 maç kala 2 gol averajıyla 2'nci sırada yer alan 60 puanlı Nazilli Belediyespor, bu hafta aynı puanı paylaştığı Hekimoğlu Trabzon'dan liderliği devralmayı planlıyor.

Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Büyükçekmece Tepecikspor'u deplasmanda yeneceklerini, Hekimoğlu Trabzon'un ise evindeki Tire 1922 maçında puan kaybetmesini beklediğini dile getiren teknik direktör Ahmet Yavuz, "İstanbul'dan galibiyetle dönüp zirveye kurulacağız. Averajla değil puan olarak ligi Hekimoğlu Trabzon'un önünde bitirip şampiyon olacağız. Bu hafta olmazsa gelecek hafta zirveyi ele geçireceğiz" dedi.

Yavuz, Büyükçekmece Tepecikspor maçının sentetik çimde oynanacağını, buna göre önlemler alacaklarını ekledi.

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