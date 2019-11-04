Son Dakika
DHA İSTANBUL- İMAMOĞLU: KORUMA ARKADAŞLARIMIZIN KABUL ETMEYECEĞİM ŞEKİLDE VATANDAŞLA BİR DİYALOĞU OLUŞMUŞ
Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor'u 4-0 yenen Nazilli Belediyespor, 22 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği ve 24 puanlı Karacabey Belediyespor'u averajla geçerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmenin...
SPOR 04.11.2019, 11:31
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor'u 4-0 yenen Nazilli Belediyespor, 22 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği ve 24 puanlı Karacabey Belediyespor'u averajla geçerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmenin keyfini yaşıyor. Diyarbekirspor ve Pazarspor'un ardından Osmaniye galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Nazilli ekibi, bu 3 karşılaşmada attığı 10 golle toplam gol sayısını 24'e çıkardı ve grubun en skorer takımı konumuna geldi. Taraftarının önünde mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 11 haftadaki tek yenilgisini deplasmanda Darıca karşısında aldı. Sedat'ın 6 gole ulaştığı Nazilli'de İlyas zorlu Karacebey deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5