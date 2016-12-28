Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Eker iddialı

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup temsilcilerinden Nazilli Belediyespor'da tek listeyle girdiği dün yapılan genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan gazeteci Erdoğan Eker, önemli işlere imza atacaklarını iddia etti.Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'a destekleri için teşekkür eden Erdoğan Eker, "Başkan Haluk Alıcık, kulübümüze büyük emekler verdi. Omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncelikli misyonumuz altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak. Çocuklarımız ve gençlerimizi Türk futboluna armağan edeceğiz" dedi. Yönetim kurulunda herkesin işini en iyi şekilde yapacağını dile getiren Kulüp Başkanı Eker, şöyle devam etti:"Takımla çok sağlıklı iletişim kuracağız. Hepimiz Nazilli Belediyespor'un başarısı için büyük çaba göstereceğiz. Antalya kampını ziyaret ederek işe başlayacağız ve takımımızla bir arada olacağız. Transfer konusuna gelince Bucaspor'dan ayrılan eski kalecimiz Kurtuluş'u kadromuza kattık. Teknik ekibimizle bir araya geleceğiz ve rapora göre takviyelerimizi sürdüreceğiz."

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