Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı
Rusya halkı, Rusya, İran ve Türkiye birlikteliğine nasıl bakıyor... İşet cevabı
Rus halkı, Rusya, İran, Türkiye...
Kilis'e askeri araç sevkiyatı
Kilis'e askeri araç sevkiyatı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Firar " açıklaması
3 terörist emniyetten firar etti

Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Eker iddialı

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup temsilcilerinden Nazilli Belediyespor'da tek listeyle girdiği dün yapılan genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan gazeteci Erdoğan Eker, önemli işlere imza atacaklarını iddia etti. Belediye Başkanı ve Kulüp...

Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Eker iddialı
SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup temsilcilerinden Nazilli Belediyespor'da tek listeyle girdiği dün yapılan genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan gazeteci Erdoğan Eker, önemli işlere imza atacaklarını iddia etti.
Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'a destekleri için teşekkür eden Erdoğan Eker, "Başkan Haluk Alıcık, kulübümüze büyük emekler verdi. Omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncelikli misyonumuz altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak. Çocuklarımız ve gençlerimizi Türk futboluna armağan edeceğiz" dedi. Yönetim kurulunda herkesin işini en iyi şekilde yapacağını dile getiren Kulüp Başkanı Eker, şöyle devam etti:
"Takımla çok sağlıklı iletişim kuracağız. Hepimiz Nazilli Belediyespor'un başarısı için büyük çaba göstereceğiz. Antalya kampını ziyaret ederek işe başlayacağız ve takımımızla bir arada olacağız. Transfer konusuna gelince Bucaspor'dan ayrılan eski kalecimiz Kurtuluş'u kadromuza kattık. Teknik ekibimizle bir araya geleceğiz ve rapora göre takviyelerimizi sürdüreceğiz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55