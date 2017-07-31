Nazilli Belediyespor'un maç trafiği yoğun

YENİ sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor'un maç programı belli oldu.

Siyah beyazlılar ilk olarak yarın saat 17.00'de İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 4 Ağustos'ta Sancaktepe Belediyespor, 6 Ağustos'ta Darıca Gençlerbirliği ve 9 Ağustos'ta Sivas Belediyespor karşısına çıkacak Nazilli Belediyespor, bu maçın ardından kampı noklatayacak.

Başkan Erdoğan Eker, lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. İlk 4 haftada alınacak sonuçların kulübün yol haritasını belirleyeceğini ifade eden Eker, "Grubumuzda tüm takımlar çok iddialı. Sezona iyi başlamayı çok istiyoruz, eğer ilk 4 maçımızı kayıpsız geçebilirsek gerisini getiririz. Teknik direktörümüz Fatih Akyel ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığını bu sezon telafi edeceğiz" dedi.