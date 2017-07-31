Nazilli Belediyespor'un maç trafiği yoğun

Siyah beyazlılar ilk olarak yarın saat 17.00'de İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 4 Ağustos'ta Sancaktepe Belediyespor, 6 Ağustos'ta Darıca Gençlerbirliği ve 9 Ağustos'ta Sivas Belediyespor karşısına çıkacak Nazilli Belediyespor, bu maçın ardından kampı noklatayacak.
Başkan Erdoğan Eker, lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. İlk 4 haftada alınacak sonuçların kulübün yol haritasını belirleyeceğini ifade eden Eker, "Grubumuzda tüm takımlar çok iddialı. Sezona iyi başlamayı çok istiyoruz, eğer ilk 4 maçımızı kayıpsız geçebilirsek gerisini getiririz. Teknik direktörümüz Fatih Akyel ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığını bu sezon telafi edeceğiz" dedi.