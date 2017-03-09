Nazilli Belediyespor'un konuğu Anadolu Üsküdar

Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, play off yarışından kopmak istemediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Rakibimiz de kurtuluş mücadelesi veriyor. Zor bir karşılaşmaya çıkacağız ancak evimizde kazanan taraf olacağız" dedi.
Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, play off yarışından kopmak istemediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Rakibimiz de kurtuluş mücadelesi veriyor. Zor bir karşılaşmaya çıkacağız ancak evimizde kazanan taraf olacağız" dedi.