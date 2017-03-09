Nazilli Belediyespor'un konuğu Anadolu Üsküdar

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda Alper Çetin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. 34 puanla 9'uncu basamakta yer alan siyah beyazlılarda, sol ayak bileğinden sakatlanan stoper Hüseyin Bülbül'ün durumu maç saatinde belli olacak.

Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, play off yarışından kopmak istemediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Rakibimiz de kurtuluş mücadelesi veriyor. Zor bir karşılaşmaya çıkacağız ancak evimizde kazanan taraf olacağız" dedi.