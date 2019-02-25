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Nazilli Belediyespor'un keyfi kaçtı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Karaköprü Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmasına rağmen alınan 1 puana sevinmedi.  Teknik...

Nazilli Belediyespor'un keyfi kaçtı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Karaköprü Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmasına rağmen alınan 1 puana sevinmedi. 
Teknik direktör Ahmet Yavuz sahalarında hesapta olmayan bir beraberlik elde ettiklerini belirterek, "Kendi sahamızda puan kaybettiğimiz için üzgünüz ancak yaşadığımız sakatlıklar belimizi büktü. Karşılaşmada zorunlu olarak değişiklikler yaptık. Devre arasında Polat sakatlandı onu çıkarmak zorunda kaldık. Burak Özbakır 1 haftadır hastaydı ve karşılaşmada kendisini iğne ile oynattık. Rakibin defans ardında boşluklar bıraktığı zamanlarda Mert Çapar'ı oyuna alacaktık ancak Buğra'nın arka adalesinde bir problem yaşanınca yerine İlyas'ı aldık. Tüm planlarımız bozuldu. Zirveye yaklaşmak istiyorduk. Her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz" dedi. 
 

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