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Nazilli Belediyespor'un bileği bükülmüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ergene Velişemespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı.  Bu sezon başında...

Nazilli Belediyespor'un bileği bükülmüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ergene Velişemespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı. 
Bu sezon başında Bayburt Özel İdare'nin yakaladığı 19 maçlık yenilmezlik serisini egale ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan siyah-beyazlılar lider Hekimoğlu Trabzon'un 2 puan kaybettiği, ikinci sıradaki Nevşehir Belediyespor'un ise bay olduğu haftayı çok karlı kapattı. 
Grupta puan sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Nazilli'nin lider Hekimoğlu ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Son 19 maçta 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Ege ekibinde teknik direktör Ahmet Yavuz, "Oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösteriyorlar. Kalan 8 maçta da çizgimizi bozmayacağız ve sezon sonu şampiyonluğu kucaklayacağız" diye konuştu. 
 

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